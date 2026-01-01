AERO MOVE SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATION Montesquieu-Volvestre

AERO MOVE

SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATION 2 Rue du Moulin Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Venez participer au stage AEROMOVE Animé par Clara.

Organisé par Association Gym Volontaire Montesquivienne. .

SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATION 2 Rue du Moulin Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the AEROMOVE workshop led by Clara.

L’événement AERO MOVE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE