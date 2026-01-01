AERO MOVE SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATION Montesquieu-Volvestre
AERO MOVE SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATION Montesquieu-Volvestre samedi 17 janvier 2026.
AERO MOVE
SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATION 2 Rue du Moulin Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Venez participer au stage AEROMOVE Animé par Clara.
Organisé par Association Gym Volontaire Montesquivienne. .
SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATION 2 Rue du Moulin Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the AEROMOVE workshop led by Clara.
L’événement AERO MOVE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE