Aéroclub porte ouverte 2025 Route de Saint-Valery Eu dimanche 14 septembre 2025.

Route de Saint-Valery Aéroclub de l'Hermitage Eu Le Tréport Mers-les-Bains Eu Seine-Maritime

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Le ciel est à vous !

Présentation d’avions de collection Baptêmes de l’air (avion et ULM) Modélisme (club AMVBNP) Participation du club Black Wolf du Tréport Stand BIA Simulateur de vol

Entrée gratuite Restauration sur place .

Route de Saint-Valery Aéroclub de l’Hermitage Eu Le Tréport Mers-les-Bains Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 73 89 80

