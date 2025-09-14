Aéroclub porte ouverte 2025 Route de Saint-Valery Eu
Aéroclub porte ouverte 2025 Route de Saint-Valery Eu dimanche 14 septembre 2025.
Aéroclub porte ouverte 2025
Route de Saint-Valery Aéroclub de l’Hermitage Eu Le Tréport Mers-les-Bains Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Le ciel est à vous !
Présentation d’avions de collection Baptêmes de l’air (avion et ULM) Modélisme (club AMVBNP) Participation du club Black Wolf du Tréport Stand BIA Simulateur de vol
Entrée gratuite Restauration sur place .
Route de Saint-Valery Aéroclub de l’Hermitage Eu Le Tréport Mers-les-Bains Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 73 89 80
English : Aéroclub porte ouverte 2025
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Aéroclub porte ouverte 2025 Eu a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers