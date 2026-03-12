Aérodrome Déjeuner aux tripes Couterne Rives d’Andaine

Aérodrome Déjeuner aux tripes

Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 14:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Déjeuner aux tripes

De 8h00 à 14h00 Aérodrome des Bruyères à Rives d’Andaine

tarif le repas 15€, enfants 7€

(possibilité de saucisses ou grillades)

Aidez nous à mieux gérer et réservez au 06 08 42 17 37

Venez nombreux

En avion à LFAO, en voiture, en vélo ou à pied par le GR 22 .

Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie +33 2 33 37 91 84 ac-andaines@orange.fr

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English : Aérodrome Déjeuner aux tripes

L’événement Aérodrome Déjeuner aux tripes Rives d’Andaine a été mis à jour le 2026-03-12 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne