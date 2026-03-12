Aérodrome Déjeuner aux tripes Couterne Rives d’Andaine
Aérodrome Déjeuner aux tripes Couterne Rives d’Andaine dimanche 26 avril 2026.
Aérodrome Déjeuner aux tripes
Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 14:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Déjeuner aux tripes
De 8h00 à 14h00 Aérodrome des Bruyères à Rives d’Andaine
tarif le repas 15€, enfants 7€
(possibilité de saucisses ou grillades)
Aidez nous à mieux gérer et réservez au 06 08 42 17 37
Venez nombreux
En avion à LFAO, en voiture, en vélo ou à pied par le GR 22 .
Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie +33 2 33 37 91 84 ac-andaines@orange.fr
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English : Aérodrome Déjeuner aux tripes
L’événement Aérodrome Déjeuner aux tripes Rives d’Andaine a été mis à jour le 2026-03-12 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne