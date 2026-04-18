Aérogames Café de l’Orme Biscarrosse

Aérogames

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le musée de l’Hydraviation s’associe cette année à l’association Biscalibur et au Café de l’Orme pour proposer les aérogames 2026 !

Venez profiter au Café de l’Orme d’une après-midi dédiée aux jeux aéronautiques jeux de stratégie, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôles… .

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 00 65

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English : Aérogames

L’événement Aérogames Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grands Lacs