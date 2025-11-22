AERONAUTIC RAVE MUSEUM X PLEIN PHARE Rue Roger Béteille Blagnac

AERONAUTIC RAVE MUSEUM X PLEIN PHARE

Rue Roger Béteille MUSEE AEROSCOPIA Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 05:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Décollez depuis le Musée de l’Aviation de Toulouse, pour un vol exceptionnel d’une durée de 9 heures de techno non-stop !

Prêts pour une nuit hors du temps, au cœur des légendes de l’aviation ? Entre Concorde, A380 et A400M, l’immense hangar du musée se transforme en dancefloor futuriste pour une expérience unique. LINE UP VCL, FLKN, JAAX, RABTEU, MORELIA, BETÏSES b2b MIZA, CHIPIE, DRIZER AC & JURIA

Veuillez attacher vos ceintures, relever vos tablettes et préparer vos corps à la turbulence rythmique ! .

Rue Roger Béteille MUSEE AEROSCOPIA Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

English :

Take off from the Toulouse Aviation Museum for an exceptional 9-hour flight of non-stop techno!

German :

Heben Sie vom Luftfahrtmuseum in Toulouse zu einem außergewöhnlichen Flug ab, der 9 Stunden lang nonstop Techno bietet!

Italiano :

Decollate dal Museo dell’Aviazione di Tolosa per un volo eccezionale di 9 ore di techno non-stop!

Espanol :

Despegue del Museo de la Aviación de Toulouse para un vuelo excepcional de 9 horas de techno sin escalas

L’événement AERONAUTIC RAVE MUSEUM X PLEIN PHARE Blagnac a été mis à jour le 2025-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE