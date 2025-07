AéroRun : courez sur les pistes d’un aéroport ! Aéroport Paris – Le Bourget Le Bourget

AéroRun : courez sur les pistes d’un aéroport ! Aéroport Paris – Le Bourget Le Bourget dimanche 19 octobre 2025.

Prêt(e) à l’embarquement ?

Rejoignez l’AéroRun et courez là où d’habitude seuls les avions décollent : sur les pistes du mythique Aéroport Paris – Le Bourget, le plus grand aéroport d’affaires d’Europe ! Que vous soyez coureur chevronné ou marcheur du dimanche, il y en a pour tous les rythmes :

Une course chronométrée de 10 km

Une marche conviviale de 2,5 km

Au programme : un accès exclusif au site privé du Bourget, la traversée du légendaire Hall Concorde, des animations festives, une tombola avec des lots de rêve, de la restauration sur place… bref, tout pour faire de votre dimanche un moment inoubliable !

Et surtout, chaque foulée compte : 100 % des bénéfices de l’événement sont reversés aux missions humanitaires d’Aviation Sans Frontières.

Envie d’aller encore plus loin ? Optez pour le dossard solidaire : un geste fort, une belle action, et à la clé des lots exceptionnels à gagner, comme des billets d’avion avec Vietnam Airlines ou encore une rotation Paris New-York avec un pilote de ligne !

Embarquez pour une course unique, solidaire et pleine d’émotions !

Au programme : une course chronométrée de 10 km et une marche de 2,5 km sur les pistes du premier aéroport d’affaires d’Europe, dans un cadre exceptionnel. Cette nouvelle édition promet d’être encore plus spectaculaire.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 09h00 à 14h00

payant Tout public.

Aéroport Paris – Le Bourget Sur les pistes 93350 Le Bourget

https://aerorun.aviation-sans-frontieres-ong.org/