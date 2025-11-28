AEROSHEEP RECORDS : GHOST, FLAQ & BLAKSAND OAN’S PUB Rennes
AEROSHEEP RECORDS : GHOST, FLAQ & BLAKSAND OAN’S PUB Rennes vendredi 28 novembre 2025.
AEROSHEEP RECORDS : GHOST, FLAQ & BLAKSAND Vendredi 28 novembre, 20h30 OAN’S PUB Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T20:30:00+01:00 – 2025-11-28T23:59:00+01:00
Fin : 2025-11-28T20:30:00+01:00 – 2025-11-28T23:59:00+01:00
Une soirée concoctée par le label des Moutons Electriques en partenariat avec la Carotte Mécanique
Facebook Moutons Electriques
Insta Aerosheep
Insta Flaq
Insta Blaksand
Vidéo
OAN’S PUB 1 rue Georges Dottin, 35000 Rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 31 07 51 https://www.facebook.com/oans.pubb;https://www.instagram.com/oanspub?fbclid=IwY2xjawGZprBleHRuA2FlbQIxMAABHS-L2nEZ7IswjN2hrPMl_LvOc6dyIENzyMuEeMNk3HNUvc8I4-RXRzO7fA_aem_tIfzejqn_8WPt9yAyOJvFw [{« link »: « https://www.facebook.com/lesmoutonselectriques/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« author »: « aerosheep_records », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Aerosheep Records (@aerosheep_records) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/413416409_338624725619143_6783037403934950628_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107&_nc_oc=Q6cZ2QG0ph_YbNWz1v_s4TPpdBT9wifhunlRpDOYHpclEHn1hBdufpwDdoGk5lrEH4OtQAI&_nc_ohc=5oCJd0OT1R8Q7kNvwE-p5pS&_nc_gid=VuCuhkW424d5d9ZiHY3-Tw&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_Afe7AlOslnWr3qEZqHhjuTpkMzCUYjNLrEvOfycImZEExw&oe=69000239&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/aerosheep_records/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/aerosheep_records/ »}, {« data »: {« author »: « _flaq_ », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « ud835uddd9ud835udddfud835uddd4ud835udde4 (@_flaq_) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/490582246_18058375355512301_2195941785744776604_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=105&_nc_oc=Q6cZ2QEaj1NG_XJCkbTiGhb1zfC1n_lUkp6hOdPLsw2ebsrcWXMTW6Ku_A5sMRghzAjphYY&_nc_ohc=2L5QAw5paTYQ7kNvwFM9uzg&_nc_gid=B9B72HhVQzIiXEeanU8gpw&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_Afc03CAtgvclfIeTNpqjvzLRqsSQpJd6AGXx4aze_96IPw&oe=68FFF5C3&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/_flaq_/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/_flaq_/ »}, {« data »: {« author »: « blcksnd », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Blacksand (@blcksnd) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/488672209_1988748291654662_3916213070649551827_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102&_nc_oc=Q6cZ2QGS73wSNOqTbuqerxhxEvXbqjnNWPlRV2fUVG4wh9w_YlTbiwODO1wSaQ_Czz-SbYg&_nc_ohc=QN_ptJpkP-kQ7kNvwEx_w1n&_nc_gid=EPCzKLCsW7f-GbUjxXguVg&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_Afe0MRFFCC6CyD3iqAd4gd8PBtfJjQLAEOinC0P5EBTlmg&oe=68FFEF24&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/blcksnd/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/blcksnd/ »}, {« data »: {« author »: « Rinse France », « cache_age »: 86400, « description »: « u00c9mission du 21.09.2025nnud83dudd0a u00c9coutez Rinse France en direct !nud83dudd17 https://rinse.fm/channels/france/nnud83dudcf8 Suivez Rinse France sur Instagramnud83dudd17 https://www.instagram.com/rinsefrance/nn#Verrouillu00e9 ud83dudd12 », « type »: « video », « title »: « [re]sources invite Dju:n & FLAQ & Tommy Kid (DJ Set) | Rinse France », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0GLk00lOFMk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0GLk00lOFMk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCcTI8Xsh6DnXuCSKFP4WqkA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=0GLk00lOFMk »}] A boire, à manger et à écouter Du lundi au dimanche: 17h-1h Sam: 12h-1h
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Electro Techno