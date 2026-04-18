AEVA Dôme Portes ouvertes

32 rue Saint Vincent de Paul Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Festiplantes-Festibio se poursuit chez Vincent Rendez-vous chez lui dès 13h

Æva Dôme Maisons en bois, écologiques et innovantes

Des habitats uniques, conçus pour vivre, travailler ou investir durablement. . (extrait de www.aeva-dome.fr)

Le Festiplantes-Festibio se poursuit chez Vincent Rendez-vous chez lui dès 13h

Æva Dôme Maisons en bois, écologiques et innovantes

Des habitats uniques, conçus pour vivre, travailler ou investir durablement.

Chez Æva Dome, nous créons des maisons en bois et dômes modernes qui allient esthétisme, confort et respect de l’environnement. Chaque projet est pensé pour offrir un habitat écologique et durable, adapté aussi bien à la vie quotidienne qu’à des usages professionnels ou touristiques.

Nos constructions en bois se distinguent par leur architecture innovante et atypique dômes, longères en arche, espaces de travail inspirants, gîtes ou logements locatifs. Grâce à des matériaux naturels et une conception éco-responsable, nos habitats garantissent une excellente performance énergétique tout en s’intégrant harmonieusement dans leur environnement … (extrait de www.aeva-dome.fr) .

32 rue Saint Vincent de Paul Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 26 64 83

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English : AEVA Dôme Portes ouvertes

The Festiplantes-Festibio continues at Vincent’s: Meet him at 1 p.m

Æva Dôme: Ecological and innovative wooden houses

Unique habitats designed for sustainable living, working or investing. . (excerpt from www.aeva-dome.fr)

L’événement AEVA Dôme Portes ouvertes Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Morcenx