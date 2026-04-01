AFERT WORK AU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu
AFERT WORK AU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu vendredi 17 avril 2026.
Luc-sur-Orbieu
AFERT WORK AU CHÂTEAU DE LUC
1 bis, place de la République Luc-sur-Orbieu Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Le château de Luc organise son traditionnel vide-dressing !
La famille Fabre vous invite à sa soirée de lancement de son nouveau coffret Le Fabritz ! Pour l’occasion, venez passer soirée chaleureuses et gourmande.
Au programme
• Dégustation du Fabritz et/ou de sa version sans alcool, élaborée à partir du muscat 100 % désalcoolisé
• Vente au verre, pour profiter sur place
• Une ambiance d’afterwork printanière
Planches de charcuterie et de fromages, ainsi que bières et vins, proposés par le Comptoir de la Place.
• Et… 2 coffrets Fabritz à gagner au cours de la soirée !
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1 bis, place de la République Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 6 31 01 73 09 oenotourisme@famille-fabre.com
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English :
Château de Luc is holding its traditional vide-dressing !
The Fabre family invites you to its launch party for its new boxed set: Le Fabritz ! Come and enjoy a warm, gourmet evening.
On the program: ?
tasting of Le Fabritz and/or its alcohol-free version, made from 100% dealcoholized Muscat
? sales by the glass, to enjoy on the spot
a springtime afterwork atmosphere
Charcuterie and cheese boards, as well as beer and wine, offered by Comptoir de la Place.
and? 2 Fabritz gift sets to be won during the evening!
L’événement AFERT WORK AU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois