AFEV en scène – AFEV Nantes et les étudiant·es musicien·nes de Nantes Université Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 17:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Le jeudi 2 avril, pour clôturer le Printemps de l’engagement, l’Afev propose une scène ouverte musicale pour vibrer tous.tes ensemble ainsi qu’un forum associatif Forum associatif sur le parvis de 18h à 20hCafé dessin dans l’espace de vie de 18h à 22hScène ouverte musicale étudiante en partenariat avec Instrulab dans la salle d’animation de 20h à 22h

Nantes Nord Nantes 44300

02 72 64 04 40 http://www.univ-nantes.fr/agendaPole



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