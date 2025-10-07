Affaire de Comédie à La Manufacture La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Mardi 7 octobre 2025 de 19h à 23h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 19:00:00

fin : 2025-10-07 23:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Une soirée stand-up unique Nouvelle saison, Nouvelle blague avec 8 humoristes qui se succèdent sur scène pour vous partager leurs meilleures blagues.

Nouvelle saison, Nouvelle blague avec 8 humoristes se succèdent sur scène pour plus d’une heure de rire !

La programmation Sliman Tibo Rugi Sandra Miso Heidi Dom La Greca Dalil Miss Augine Baba Rudy Amy London.



à 19h Accueil, bar et foodtruck

à 20h30 Lancement de votre spectacle d’humour ! Plusieurs artistes se succèdent sur scène de 10 à 20mn chacun, et proposent leur meilleures blagues.





Placement libre dans la salle de spectacle. (Pour vous garantir la meilleure expérience être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle).

Soirées déconseillées aux moins de 16 ans et interdite au moins de 12 ans.

Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 36 15 35 thibaut@affairedecomedie.com

English :

A unique stand-up evening: New Season, New Joke, with 8 comedians taking to the stage to share their best jokes.

German :

Ein einzigartiger Stand-up-Abend: Neue Saison, Neue Witze mit 8 Komikern, die nacheinander auf der Bühne stehen und ihre besten Witze mit Ihnen teilen.

Italiano :

Una serata di stand-up unica: New Season, New Joke con 8 comici che salgono sul palco per condividere le loro migliori battute.

Espanol :

Una velada única de stand-up: Nueva temporada, nueva broma con 8 cómicos que suben al escenario para compartir sus mejores chistes.

L’événement Affaire de Comédie à La Manufacture Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence