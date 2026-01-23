Affaire de Comédie à la Manufacture d’Aix Rue des Allumettes Aix-en-Provence

Affaire de Comédie à la Manufacture d’Aix

Mardi 10 février 2026 de 19h à 22h30. Rue des Allumettes Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Un spectacle de stand-up à la Manufacture avec Affaire de Comédie des humoristes se succèdent sur scène pour plus d’une heure de rire.

Un spectacle de plus d’une heure de rire avec des artistes locaux d’un très bon niveau et des invités plus prestigieux.



La programmation Bedou Gabrielle Giraud Julien Vinh Tristan Lucas Benedicte Haze Jarnal.



Votre soirée

19h Accueil & bar

(attention exceptionnellement pas de solution nourriture ni foodtruck sur place)

– 20h30 Lancement de votre spectacle d’humour ! Plusieurs artistes se succèdent sur scène de 10 à 20mn chacun, et proposent leurs meilleures blagues.





Soirées déconseillées aux moins de 16 ans et interdite au moins de 12 ans. Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle. (Pour vous garantir la meilleure expérience être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle) .

Rue des Allumettes Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

English :

A stand-up show at La Manufacture with Affaire de Comédie: a succession of comedians take to the stage for over an hour of laughter.

