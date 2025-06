Affaire de Comédie au Château Virant Château Virant Lançon-Provence 8 juillet 2025 19:00

Affaire de Comédie au Château Virant Mardi 8 juillet 2025 de 19h à 23h.

Début : 2025-07-08 19:00:00

fin : 2025-07-08 23:00:00

2025-07-08

Affaire de Comédie Des spectacles de stand-up entre Aix-En-Provence et Marseille Rendez-vous à Lançon-Provence au coeur du Château Virant !

AFFAIRE DE COMÉDIE AU CHÂTEAU VIRANT



Un Comedy Club au milieu des vignes, une soirée d’humour incroyable avec les meilleurs artistes de la région et des invités prestigieux !

Très heureux de vous accueillir au coeur du Château Virant, pour vivre une expérience complète avec au menu Du rire (bien sûr !) et des bonnes choses à manger et à boire !



LA PROGRAMMATION



✧ Yoan Lesavre MC

✧ Jarnal

✧ Miss Augine

✧ Jo Brami

✧ Eliott Doyle



Foodtruck

– Fumés mais pas que !

– Toast In

– Valou



LE PROGRAMME DE VOTRE SOIRÉE :



– 19h Accueil, bar à vins du domaine, foodtruck et groupe de musique

– 21h Lancement de votre spectacle d’humour ! Plusieurs artistes se succèdent sur scène de 10 à 20mn chacun, et proposent leurs meilleures blagues.

– 22h30 Échangez avec les artistes et profitez d’un dernier verre en musique.

Parking gratuit sur site.

Soirées déconseillées aux moins de 16 ans et interdite au moins de 12 ans.

Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle.

(Pour vous garantir la meilleure expérience être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle) .

Château Virant CD 10

Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

English :

Affaire de Comédie: Stand-up shows between Aix-En-Provence and Marseille Come to Lançon-Provence in the heart of the Château Virant!

German :

Affaire de Comédie: Stand-up-Shows zwischen Aix-En-Provence und Marseille Treffpunkt in Lançon-Provence im Herzen des Château Virant!

Italiano :

Affaire de Comédie spettacoli di cabaret tra Aix-En-Provence e Marsiglia Venite a Lançon-Provence nel cuore dello Château Virant!

Espanol :

Affaire de Comédie Espectáculos de stand-up entre Aix-En-Provence y Marsella ¡Venga a Lançon-Provence, en el corazón del Château Virant!

