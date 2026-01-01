Affaire de Comédie Le Club Le 20/35 Aix-en-Provence
Affaire de Comédie Le Club Le 20/35 Aix-en-Provence vendredi 30 janvier 2026.
Affaire de Comédie Le Club
Du vendredi 30 au samedi 31 janvier 2026 de 19h à 22h30.
Du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 de 19h à 22h30.
Samedi 14 février 2026 de 19h à 22h30.
Du vendredi 20 au samedi 21 février 2026 de 19h à 22h30.
Du vendredi 27 au samedi 28 février 2026 de 19h à 22h30. Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-02-28 22:30:00
2026-01-30 2026-02-06 2026-02-14 2026-02-20 2026-02-27
Le Club débarque à Aix ! Affaire de Comédie vous propose un Comedy Club avec les meilleurs artistes de la région pour plus d’une heure de blagues.
Programme
19h Ouverture des portes, accueil et bar/restauration
20h30 Lancement du comedy club !
Déconseillé aux -16 ans, interdit aux -12 ans. Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.
C’est un placement libre. Pour une meilleure expérience, nous conseillons d’arriver minimum 30 minutes avant le spectacle. .
Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com
English :
The Club comes to Aix! Affaire de Comédie brings you a Comedy Club with the region’s top performers for over an hour of jokes.
