Affaire de Comédie Le Club Le 20/35 Aix-en-Provence

Affaire de Comédie Le Club

Du vendredi 30 au samedi 31 janvier 2026 de 19h à 22h30.

Du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 de 19h à 22h30.

Samedi 14 février 2026 de 19h à 22h30.

Du vendredi 20 au samedi 21 février 2026 de 19h à 22h30.

Du vendredi 27 au samedi 28 février 2026 de 19h à 22h30. Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-06 2026-02-14 2026-02-20 2026-02-27

Le Club débarque à Aix ! Affaire de Comédie vous propose un Comedy Club avec les meilleurs artistes de la région pour plus d’une heure de blagues.

Programme

19h Ouverture des portes, accueil et bar/restauration

20h30 Lancement du comedy club !

Déconseillé aux -16 ans, interdit aux -12 ans. Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



C’est un placement libre. Pour une meilleure expérience, nous conseillons d’arriver minimum 30 minutes avant le spectacle. .

Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Club comes to Aix! Affaire de Comédie brings you a Comedy Club with the region’s top performers for over an hour of jokes.

L’événement Affaire de Comédie Le Club Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence