Badaroux

AFFAIRE DELATOUR

Mairie de Badaroux Badaroux Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Pièce de Théâtre écrite et mise en scène par Emmanuel Plagnes et présentée par la Compagnie du Peps’tacle.

Tarif 5€

Réservation conseillée au 06 89 95 32 53 .

Mairie de Badaroux Badaroux 48000 Lozère Occitanie +33 6 89 95 32 53

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English :

L’événement AFFAIRE DELATOUR Badaroux a été mis à jour le 2026-04-30 par 48-OT Mende