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AFFAIRE DELATOUR Badaroux

AFFAIRE DELATOUR Badaroux

AFFAIRE DELATOUR Badaroux vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Mairie de Badaroux

Ville : 48000 Badaroux

Département : Lozère

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 Adulte

Badaroux

AFFAIRE DELATOUR

Mairie de Badaroux Badaroux Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30

Pièce de Théâtre écrite et mise en scène par Emmanuel Plagnes et présentée par la Compagnie du Peps’tacle.
Tarif 5€

Réservation conseillée au 06 89 95 32 53   .

Mairie de Badaroux Badaroux 48000 Lozère Occitanie +33 6 89 95 32 53 

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English :

L’événement AFFAIRE DELATOUR Badaroux a été mis à jour le 2026-04-30 par 48-OT Mende