AFFAIRE DELATOUR Badaroux
AFFAIRE DELATOUR Badaroux vendredi 29 mai 2026.
Badaroux
AFFAIRE DELATOUR
Mairie de Badaroux Badaroux Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Pièce de Théâtre écrite et mise en scène par Emmanuel Plagnes et présentée par la Compagnie du Peps’tacle.
Tarif 5€
Réservation conseillée au 06 89 95 32 53 .
Mairie de Badaroux Badaroux 48000 Lozère Occitanie +33 6 89 95 32 53
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English :
L’événement AFFAIRE DELATOUR Badaroux a été mis à jour le 2026-04-30 par 48-OT Mende