Affaires familiales – Émilie Rousset – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 20:00 – 22:30

9 € à 25 €

Théâtre. Après « Reconstitution : Le procès de Bobigny », Émilie Rousset poursuit son exploration des paroles judiciaires. À la rencontre d’avocates spécialisées en droit de la famille et d’usagers de la justice, elle nous emmène dans les zones de frottement entre l’intime et la loi. Avec « Affaires familiales », elle retrace des récits intimes confrontés au droit et questionne la justice comme espace de transformation de la parole. Sur scène, sept actrices et acteurs européens rejouent ces rencontres : une avocate spécialisée dans les enlèvements d’enfants, une avocate experte en droit des familles LGBT, le père italien d’un enfant né par GPA, une policière catalane des Mossos d’Esquadra, des dénonciations d’incestes réduites au silence, des victoires devant la Cour européenne des droits de l’homme… Fidèle à sa démarche, Émilie Rousset joue des juxtapositions et décalages entre le document et sa représentation dans un dispositif scénique qui met en perspective projection vidéo, jeu d’acteurs et regard du public. Elle nous invite au plus près de ces dossiers où chaque situation jugée met au défi la justice et interroge notre société toute entière. Durée : 2h30 Sujets sensibles (violences psychologiques et physiques) Représentations :mardi 7 et mercredi 8 octobre 2025 à 20h Rencontre avec l’équipe artistique mardi 7 octobre à l’issue de la représentation.

Lieu Unique (le) Nantes 44000

