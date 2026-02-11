Affaires z’a faire MJC Châteauvert Valence

Affaires z’a faire

MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-20

Bourse aux vêtements enfants, jeux de plein air et matériel de puériculture

.

MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fair for children’s clothes, outdoor games and childcare equipment

L’événement Affaires z’a faire Valence a été mis à jour le 2026-02-06 par Valence Romans Tourisme