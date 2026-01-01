Affection Affection Gassin
Affection Affection Gassin jeudi 22 janvier 2026.
Affection Affection
Gassin Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Prix d’une place de cinéma
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 20:15:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Nous sommes ravis de relayer l’avant-première exceptionnelle du film Affection Affection , dont plusieurs scènes ont été tournées au Lycée du Golfe de Gassin.
Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu
English : Affection Affection
We are delighted to share the exceptional preview screening of the film Affection Affection, several scenes of which were shot at the Lycée du Golfe in Gassin.
L’événement Affection Affection Gassin a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme de Gassin