Affection Affection Gassin

Gassin Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Prix d’une place de cinéma

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:15:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Nous sommes ravis de relayer l’avant-première exceptionnelle du film Affection Affection , dont plusieurs scènes ont été tournées au Lycée du Golfe de Gassin.

English : Affection Affection

We are delighted to share the exceptional preview screening of the film Affection Affection, several scenes of which were shot at the Lycée du Golfe in Gassin.

