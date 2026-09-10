Informations pratiques

Saumur

Affleurement – Murmures d’argile et de laque

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-01-13

Exposition de Sarah Wiesner-Prier, Benoît Pouplard et Thibauld Mazire.

« Affleurement » rassemble les univers de Benoît Pouplard, Thibauld Mazire et Sarah Wiesner-Prier. Entre paysages minéraux, horizons marins et formes végétales, leurs œuvres en céramique et laque révèlent les traces du temps, des éléments et du vivant. Une exposition où la terre devient le lieu d’un dialogue entre nature, geste et transformation.

Il y a dans certaines matières une façon de garder le monde en mémoire. L’argile se souvient du feu. La laque retient et réfléchit la lumière. Le grès et la porcelaine conservent le geste de qui l’a touché.

Benoît Pouplard convoque les forces souterraines — lave figée, glaces arctiques, la beauté brutale de ce qui se fracture et se reforme. Thibauld Mazire capte ce qui échappe : les brumes, les horizons flottants, la surface des mers nordiques où le ciel se noie. Sarah Wiesner-Prier écoute le végétal, le pli, le drapé — elle rend à la terre la mémoire du tissu et du mouvement. Dans la scénographie du Dôme, leurs oeuvres se cherchent et se trouvent. Les volumes dialoguent, les silences se touchent, les textures murmurent. Affleurement : quelque chose remonte à la surface — fragile, vivant, lumineux — comme une vérité que la matière aurait longtemps tenue secrète.

PRECISIONS HORAIRES :

Du 13/01 au 17/04/2027 le mardi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Le mercredi de 10h à 18h.

Ouverture également pendant les spectacles. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Exhibition by Sarah Wiesner-Prier, Beno%EEt Pouplard, and Thibauld Mazire.

L’événement Affleurement – Murmures d’argile et de laque Saumur a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME