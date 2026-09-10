Informations pratiques

Affligeant Petit Garçon Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 7 novembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Concert dans le cadre de Kool Thing

Concert de Affligeant Petit Garçon, entre post-rock et indie folk, dans le cadre de la troisième édition du festival de musiques alternatives Kool Thing, organisé par l’Antipode. Un samedi après-midi sous forme de parcours en musique dans les lieux voisins du quartier avec de nombreux concerts.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-07T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-07T17:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



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