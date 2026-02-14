Affranchies, Salle Jean-Favre, Langres

Affranchies Mercredi 25 mars, 14h00 Salle Jean-Favre Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T15:00:00+01:00

Affranchies explore et sort volontairement des clichés. Entre hip-hop et contemporain, cinq danseuses prennent « la parole » et font jaillir les émotions enfouies. Avec force, la danse remplit l’espace, sans répit. Les danseuses scandent, respirent, se calment, puis à l’unisson crient de nouveau leur besoin de liberté, de réveiller les esprits.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 86 86 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tintamars.com »}]

5 filles vivent leur vie : on se réveille, on se brosse les dents, on prend le bus, on se retrouve pour discuter et puis on trouve son propre chemin, on se construit, on déconstruit. Tout public / Famille Danse

©Duy-Laurent