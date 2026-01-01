Affûtage par la coutellerie du Poiskaïe Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle

Affûtage par la coutellerie du Poiskaïe

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Début : 2026-01-14 16:00:00

fin : 2026-01-14 19:00:00

2026-01-14 2026-02-11

Affûtage professionnel de vos outils ! Couteaux, ciseaux, sécateurs… sur pierre à eau.

cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Professional sharpening of your tools! Knives, scissors, pruning shears… on water stones.

