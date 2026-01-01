Affûtage par la coutellerie du Poiskaïe Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle
Affûtage par la coutellerie du Poiskaïe Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle mercredi 14 janvier 2026.
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Début : 2026-01-14 16:00:00
fin : 2026-01-14 19:00:00
2026-01-14 2026-02-11
Affûtage professionnel de vos outils ! Couteaux, ciseaux, sécateurs… sur pierre à eau.
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
English :
Professional sharpening of your tools! Knives, scissors, pruning shears… on water stones.
