Affûte ton trait manga avec Sinath Bou – atelier dessin de 7 à 17 ans Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Découvre

le travail d’une mangaka qui

t’explique comment réussir les plus beaux dessins !

Sous

les précieux conseils de l’artiste Sinath Bou, le visage de ton personnage se

formera sur la feuille. Selon ton niveau, dessine d’abord des visages, puis

apprends les meilleurs tuyaux pour les rendre ultra expressifs !

Tu as entre 7 et 17 ans ? Choisis l’un de ces ateliers en fonction de ton trait de crayon :

« Atelier découverte du dessin manga »: 15h-16h15, pour ceux qui commencent à apprivoiser le dessin : https://www.billetweb.fr/dessin-manga-debutant

« Atelier consolide ton trait de crayon »: 16h30-17h45, pour ceux qui ont des bases, veulent progresser et tester de nouvelles choses : https://www.billetweb.fr/dessin-manga-avance

Aucun

matériel n’est requis, et tu repars à la fin avec tes dessins en souvenir.

Cet atelier remplace le RDV de novembre des Aventuriers de la lecture, mais on se retrouve sous le format habituel de ce RDV mensuel le 20 décembre à 16h30.

Club jeunes lecteurs de la bibliothèque Benoîte Groult ; Crédits : conception graphique Bibliothèque Benoîte Groult

Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.

Avec l’aide de l’illustratrice Sinath Bou, deviens mangaka le temps d’un atelier. Étape par étape, crée ton personnage manga et repars avec ton œuvre.

Ce RDV spécial des Aventuriers de la lecture est ouvert à tous les jeunes passionnés et curieux de dessin manga.

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 17h45

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 17 ans.

début : 2025-11-15T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T18:45:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T15:00:00+02:00_2025-11-15T17:45:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr