Afghan box & Swing musette à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Afghan box & Swing musette à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

Terminons l’année en se faisant tirer le portrait… en musique !

Atelier de création de portrait à l’ancienne avec Philippe de la Galerie du Bout du Pré, et swing chaleureux avec Victorine Martin (guitare) et le Marquis (accordéon) !

Participation libre.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

