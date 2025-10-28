Afghanistan – Comment en est-on arrivé là ? Cosmopolis Nantes

Afghanistan – Comment en est-on arrivé là ? Cosmopolis Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 18:30 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Du 28 au 31 octobre 2025, l’association Chat d’eau organise plusieurs événements à Cosmopolis, au Cinématographe et à la librairie La Géothèque autour de l’Afghanistan. Pour mieux comprendre les évènements actuels en Afghanistan et leurs causes, l’association a souhaité donner la parole à celles et ceux qui sont directement concernés.Hossein Maarefat est journaliste militant et enseignant. Il a fui les Talibans après la chute de Kaboul en août 2021. Il est réfugié politique en France depuis 3 ans.La librairie La Géothèque assurera une vente de livres sur l’Afghanistan. Une buvette sera également proposée à la fin de l’entretien par l’association.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr