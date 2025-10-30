Afghanistan – La résistance des femmes Cosmopolis Nantes

Afghanistan – La résistance des femmes Cosmopolis Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 19:00 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Du 28 au 31 octobre 2025, l’association Chat d’eau organise plusieurs événements à Cosmopolis, au Cinématographe et à la librairie La Géothèque autour de l’Afghanistan. Pour mieux comprendre les évènements actuels en Afghanistan et leurs causes, l’association a souhaité donner la parole à celles et ceux qui sont directement concernés.Quelle est la situation actuelle des femmes en Afghanistan et surtout quels moyens mettent-elles en œuvre pour résister à l’oppression ?Belgheis Alavi est chargée de cours à l’INALCO et chercheure. Ses recherches récentes portent sur la littérature contemporaine afghane. Elle a élaboré et traduit L’exil, l’amour, la liberté : la révolte des poètes d’Afghanistan, publié par Calmann-Lévy, 2025.La librairie La Géothèque assurera une vente de livres sur l’Afghanistan.Une petite restauration de spécialités afghanes ainsi qu’une buvette sera également proposée à la fin de la conférence par l’association..

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr