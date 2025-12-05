AFM Téléthon 2025 Landéda
AFM Téléthon 2025 Landéda vendredi 5 décembre 2025.
AFM Téléthon 2025
Lannilis et Landéda Landéda Finistère
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-05
L’association Abers Solidarité organise le AFMTéléthon, qui se déroulera à Landéda et Lannilis. Au programme démonstrations, restauration, conférence, animations, concert et activités sportives. .
Lannilis et Landéda Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 7 69 59 24 92
