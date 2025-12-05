AFM Téléthon à Villeneuve Villeneuve
AFM Téléthon à Villeneuve Villeneuve vendredi 5 décembre 2025.
AFM Téléthon à Villeneuve
5 faubourd du Grès Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Apéritif et repas
Réservations au 06 66 15 48 83 jusqu’au 1er décembre inclus
Pensez à amener vos couverts.
.
5 faubourd du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 66 15 48 83
English :
Aperitif and meal
Reservations on 06 66 15 48 83 up to and including December 1
Please bring your own cutlery.
German :
Aperitif und Essen
Reservierungen unter 06 66 15 48 83 bis einschließlich 1. Dezember
Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.
Italiano :
Aperitivo e pasto
Prenotazioni al numero 06 66 15 48 83 fino al 1° dicembre compreso
Non dimenticate di portare le posate.
Espanol :
Aperitivo y comida
Reservas en el 06 66 15 48 83 hasta el 1 de diciembre inclusive
No olvide traer los cubiertos.
L’événement AFM Téléthon à Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2025-11-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)