AFM Téléthon à Villeneuve Villeneuve

AFM Téléthon à Villeneuve

5 faubourd du Grès Villeneuve Aveyron

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Apéritif et repas

Réservations au 06 66 15 48 83 jusqu’au 1er décembre inclus

Pensez à amener vos couverts.

5 faubourd du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 66 15 48 83

English :

Aperitif and meal

Reservations on 06 66 15 48 83 up to and including December 1

Please bring your own cutlery.

German :

Aperitif und Essen

Reservierungen unter 06 66 15 48 83 bis einschließlich 1. Dezember

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Italiano :

Aperitivo e pasto

Prenotazioni al numero 06 66 15 48 83 fino al 1° dicembre compreso

Non dimenticate di portare le posate.

Espanol :

Aperitivo y comida

Reservas en el 06 66 15 48 83 hasta el 1 de diciembre inclusive

No olvide traer los cubiertos.

