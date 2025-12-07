AFM Téléthon Champagnac-la-Prune
AFM Téléthon Champagnac-la-Prune dimanche 7 décembre 2025.
AFM Téléthon
Champagnac-la-Prune Corrèze
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Repas des 3 communes.
(17€/10€ 12 ans)
Réservation jusqu’au 1/12 .
Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 32 42
