AFM Téléthon Clergoux

AFM Téléthon Clergoux vendredi 12 décembre 2025.

Clergoux Corrèze

Dictée (fançon Sandra) l’école suivie du pot de l’amitié et soupe à l’oignon offerte
Participation 6€   .

Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 67 95 91 

