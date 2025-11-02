AFM Téléthon Clergoux
AFM Téléthon Clergoux vendredi 12 décembre 2025.
AFM Téléthon
Clergoux Corrèze
Dictée (fançon Sandra) l’école suivie du pot de l’amitié et soupe à l’oignon offerte
Participation 6€ .
Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 67 95 91
