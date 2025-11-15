Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

AFM Téléthon Espagnac samedi 15 novembre 2025.

Espagnac Corrèze

Marche départ de la salle des fêtes d’Espagnac arrivée salle des fêtes de Sait-Paul.
Participation 6€ avec caféau départ et casse croûte à l’arrivée offert par le municipalité   .

Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 11 34 

