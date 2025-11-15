AFM Téléthon Espagnac
AFM Téléthon Espagnac samedi 15 novembre 2025.
AFM Téléthon
Espagnac Corrèze
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Marche départ de la salle des fêtes d’Espagnac arrivée salle des fêtes de Sait-Paul.
Participation 6€ avec caféau départ et casse croûte à l’arrivée offert par le municipalité .
Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 11 34
L’événement AFM Téléthon Espagnac a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze