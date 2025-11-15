AFM Téléthon

Espagnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Marche départ de la salle des fêtes d’Espagnac arrivée salle des fêtes de Sait-Paul.

Participation 6€ avec caféau départ et casse croûte à l’arrivée offert par le municipalité .

Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 11 34

English : AFM Téléthon

German : AFM Téléthon

Italiano :

Espanol : AFM Téléthon

L’événement AFM Téléthon Espagnac a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze