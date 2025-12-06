AFM Téléthon Gumond
AFM Téléthon Gumond samedi 6 décembre 2025.
AFM Téléthon
Gumond Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Marche des 3 étangs
Départ de l’étang de Laborde avec café et gâteaux offerts
Participation 6€ .
Gumond 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 12 95
English : AFM Téléthon
German : AFM Téléthon
Italiano :
Espanol : AFM Téléthon
L’événement AFM Téléthon Gumond a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze