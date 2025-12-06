AFM Téléthon

Gumond Corrèze

2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Marche des 3 étangs

Départ de l’étang de Laborde avec café et gâteaux offerts

Participation 6€ .

Gumond 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

