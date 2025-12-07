AFM-Téléthon Matinée sportive Le sport dégustation Salle de convivialité Gavray-sur-Sienne
Salle de convivialité Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Matinée sportive Le sport dégustation Téléthon VTT 30km, trail 7km, randonnée 5km. .
Salle de convivialité Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 03 37 74 84
