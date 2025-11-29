AFM-Téléthon Saint-Astier
AFM-Téléthon Saint-Astier samedi 29 novembre 2025.
AFM-Téléthon
centre-ville Saint-Astier Dordogne
Début : 2025-11-29
Venez profiter de nombreuses animations dans le centre ville tout au long de l’après-midi, dans le cadre du Téléthon.
9h-18h15, La Fabrique et centre-ville
Mairie 05 53 02 42 80
Participez à un parcours à travers la ville et ses commerçants avec la confrérie des jeteurs de dés,
sur inscription au 06 82 68 71 94, 15 personnes max. par partie.
centre-ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80
English : AFM-Téléthon
Come and enjoy a wide range of activities in the town center throughout the afternoon, as part of the Telethon.
9am-6.15pm, La Fabrique and downtown area
Town Hall 05 53 02 42 80
German : AFM-Téléthon
Genießen Sie den ganzen Nachmittag über zahlreiche Veranstaltungen im Stadtzentrum im Rahmen des Telethons.
9-18.15 Uhr, La Fabrique und Stadtzentrum
Rathaus 05 53 02 42 80
Italiano :
Per tutto il pomeriggio, nel centro della città, potrete assistere a un’ampia gamma di attività nell’ambito di Telethon.
9.00-18.15, La Fabrique e il centro città
Municipio 05 53 02 42 80
Espanol : AFM-Téléthon
Venga y disfrute de una amplia gama de actividades en el centro de la ciudad durante toda la tarde en el marco del Telemaratón.
de 9.00 a 18.15 h, La Fabrique y centro de la ciudad
Ayuntamiento 05 53 02 42 80
