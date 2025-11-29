AFM-Téléthon Saint-Astier

AFM-Téléthon

centre-ville Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Venez profiter de nombreuses animations dans le centre ville tout au long de l’après-midi, dans le cadre du Téléthon.

9h-18h15, La Fabrique et centre-ville

Mairie 05 53 02 42 80

Participez à un parcours à travers la ville et ses commerçants avec la confrérie des jeteurs de dés,

sur inscription au 06 82 68 71 94, 15 personnes max. par partie.

centre-ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

English : AFM-Téléthon

Come and enjoy a wide range of activities in the town center throughout the afternoon, as part of the Telethon.

9am-6.15pm, La Fabrique and downtown area

Town Hall 05 53 02 42 80

German : AFM-Téléthon

Genießen Sie den ganzen Nachmittag über zahlreiche Veranstaltungen im Stadtzentrum im Rahmen des Telethons.

9-18.15 Uhr, La Fabrique und Stadtzentrum

Rathaus 05 53 02 42 80

Italiano :

Per tutto il pomeriggio, nel centro della città, potrete assistere a un’ampia gamma di attività nell’ambito di Telethon.

9.00-18.15, La Fabrique e il centro città

Municipio 05 53 02 42 80

Espanol : AFM-Téléthon

Venga y disfrute de una amplia gama de actividades en el centro de la ciudad durante toda la tarde en el marco del Telemaratón.

de 9.00 a 18.15 h, La Fabrique y centro de la ciudad

Ayuntamiento 05 53 02 42 80

