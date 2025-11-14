AFM Téléthon

Saint-Pardoux-la-Croisille Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Soupe party

Casse-croûte (15€/9€ enfant 12 ans)

Sur résevation .

Saint-Pardoux-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 97 23 80

English : AFM Téléthon

German : AFM Téléthon

Italiano :

Espanol : AFM Téléthon

L’événement AFM Téléthon Saint-Pardoux-la-Croisille a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze