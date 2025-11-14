Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

AFM Téléthon Saint-Pardoux-la-Croisille vendredi 14 novembre 2025.

Saint-Pardoux-la-Croisille Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

2025-11-14

Soupe party
Casse-croûte (15€/9€ enfant 12 ans)
Sur résevation   .

Saint-Pardoux-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 97 23 80 

