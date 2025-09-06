AFRICA DEL SOL Finestret
AFRICA DEL SOL Finestret samedi 6 septembre 2025.
AFRICA DEL SOL
Finestret Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 14
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
A 17h30 et à 18h spectacles marionnettes / 19h30 Concert Kako / 21h30 Concert Sweet Gombo / 00h Gary mizik DJ.
Stages de Djembé et de danse africaine de 14h à 18h.
Finestret 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
At 5:30pm and 6pm puppet shows / 7:30pm: Kako concert / 9:30pm: Sweet Gombo concert / 12am: Gary mizik DJ.
Djembe and African dance workshops from 2pm to 6pm.
German :
Um 17:30 und 18 Uhr Puppenspiele / 19:30 Uhr: Konzert Kako / 21:30 Uhr: Konzert Sweet Gombo / 00 Uhr: Gary mizik DJ.
Djembé- und afrikanische Tanzkurse von 14 bis 18 Uhr.
Italiano :
Alle 17.30 e alle 18.00 spettacoli di marionette / 19.30: concerto di Kako / 21.30: concerto di Sweet Gombo / 12.00: Gary mizik DJ.
Laboratori di djembe e danza africana dalle 14.00 alle 18.00.
Espanol :
A las 17.30 y 18.00 h, espectáculos de marionetas / 19.30 h: concierto de Kako / 21.30 h: concierto de Sweet Gombo / 12.00 h: Gary mizik DJ.
Talleres de djembé y danza africana de 14h a 18h.
L’événement AFRICA DEL SOL Finestret a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI CONFLENT CANIGO