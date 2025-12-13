Africa Fashion Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris

Après avoir conquis New York, Chicago, Melbourne et Montréal, l’exposition Africa Fashion, conçue par le Victoria and Albert Museum de Londres, arrive à Paris et propose un dialogue entre la mode contemporaine africaine et les riches collections historiques du musée du quai Branly – Jacques Chirac.

À travers un parcours captivant et haut en couleur, l’exposition célèbre l’essor fulgurant de la scène africaine, portée par une nouvelle génération de créateurs audacieux. Entre savoir-faire traditionnel et innovation stylistique, leurs créations racontent une Afrique plurielle, connectée, fière de ses racines et tournée vers l’avenir.

Africa Fashion révèle les influences croisées, les récits personnels et les engagements d’artistes qui redéfinissent les codes de la mode. Lagos, Dakar ou Johannesburg s’imposent désormais aux côtés de Paris ou Milan dans les circuits internationaux. L’exposition offre une plongée inédite dans cette révolution esthétique et culturelle, révélant une créativité débordante, longtemps restée en marge des récits dominants.

Pour l’occasion, le musée met en lumière sa riche collection de textiles, accessoires et bijoux africains rarement exposée, ainsi qu’une sélection de photographies issues de ses archives et collectées auprès du public, offrant un dialogue entre passé et présent.

De Johannesburg aux défilés internationaux, la mode africaine s’impose depuis vingt ans en tant que scène bouillonnante, inventive et incontournable.

Du mardi 31 mars 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :

jeudi

de 10h30 à 22h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 19h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-12T22:00:00+02:00

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37, quai Jacques Chirac 75007 Paris