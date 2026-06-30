Informations pratiques

La Teste-de-Buch

African vibes fesival

Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

AFRICAN VIBES FESTIVAL REVIENT POUR UNE 4e ÉDITION

Préparez-vous à vivre un festival exceptionnel au cœur de la musique reggae et des cultures africaines lors de cette 4e édition !

Retrouvez-nous les vendredi 3 et samedi 4 juillet 2026 au Théâtre Cravey de La Teste-de-Buch pour deux jours de musique, de partage et de découvertes.

Venez vibrer au son de Ky-Mani Marley, Blacko, Lidiop, Sara Lugo et de nombreux autres artistes, et découvrir les artisans, les food trucks et toute l’énergie des cultures africaine et reggae.

Alors, vous êtes prêts à vivre une expérience mémorable ? .

Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 96 95 51

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English : African vibes fesival

L’événement African vibes fesival La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-24 par OT La Teste-de-Buch