African vibes fesival La Teste-de-Buch
vendredi 3 juillet 2026 · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
African vibes fesival
Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
AFRICAN VIBES FESTIVAL REVIENT POUR UNE 4e ÉDITION
Préparez-vous à vivre un festival exceptionnel au cœur de la musique reggae et des cultures africaines lors de cette 4e édition !
Retrouvez-nous les vendredi 3 et samedi 4 juillet 2026 au Théâtre Cravey de La Teste-de-Buch pour deux jours de musique, de partage et de découvertes.
Venez vibrer au son de Ky-Mani Marley, Blacko, Lidiop, Sara Lugo et de nombreux autres artistes, et découvrir les artisans, les food trucks et toute l’énergie des cultures africaine et reggae.
Alors, vous êtes prêts à vivre une expérience mémorable ? .
Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 96 95 51
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English : African vibes fesival
L’événement African vibes fesival La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-24 par OT La Teste-de-Buch
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