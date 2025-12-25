Africapitales 2026 Conakry : atelier d’écriture Hakim Bah, Bibliothèque Goutte d’Or Paris

En

partenariat avec le Lavoir Moderne Parisien, et dans le cadre de la

programmation Africapitales Conakry à Paris, la bibliothèque Goutte d’or vous propose un atelier d’écriture dirigé par Hakim Bah.

Né en

Guinée, Hakim Bah est metteur en scène et auteur de plusieurs pièces de théâtre

récompensées par de nombreux prix et parues aux éditions Lansman, Quartett,

Théâtre Ouvert et Passages. Ses textes sont lus, mis en scène et joués en

France, en Belgique, en Allemagne et en Afrique. En 2015, il fonde, avec la

metteure en scène Diane Chavelet, la compagnie Paupières Mobiles. Avec sa

compagnie, il a mis en scène la pièce Outrages Ordinaires de

Julie Gilbert, et co-mis en scène ses pièces La nuit porte caleçon et À bout de sueurs.

Il a créé, avec Arthur B. Gillette et Juan Ignacio Tula, Pourvu que la

mastication ne soit pas longue, spectacle dans lequel il est aussi

comédien. Hakim Bah est initiateur du festival Convergence Plateau à Paris et

assure la direction artistique du festival Univers des Mots en Guinée. Il est

aussi membre de la commission des experts de la DRAC Ile-de-France.

Atelier d’écriture avec Hakim Bah dans le cadre du festival Africapitales 2026 Conakry

Le samedi 14 mars 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit

sur inscription auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T12:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T14:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T11:00:00+02:00_2026-03-14T13:00:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Goutte d’Or et trouvez le meilleur itinéraire

