Africapitales 2026 Conakry : atelier d’écriture Hakim Bah, Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 14 mars 2026.
En
partenariat avec le Lavoir Moderne Parisien, et dans le cadre de la
programmation Africapitales Conakry à Paris, la bibliothèque Goutte d’or vous propose un atelier d’écriture dirigé par Hakim Bah.
Né en
Guinée, Hakim Bah est metteur en scène et auteur de plusieurs pièces de théâtre
récompensées par de nombreux prix et parues aux éditions Lansman, Quartett,
Théâtre Ouvert et Passages. Ses textes sont lus, mis en scène et joués en
France, en Belgique, en Allemagne et en Afrique. En 2015, il fonde, avec la
metteure en scène Diane Chavelet, la compagnie Paupières Mobiles. Avec sa
compagnie, il a mis en scène la pièce Outrages Ordinaires de
Julie Gilbert, et co-mis en scène ses pièces La nuit porte caleçon et À bout de sueurs.
Il a créé, avec Arthur B. Gillette et Juan Ignacio Tula, Pourvu que la
mastication ne soit pas longue, spectacle dans lequel il est aussi
comédien. Hakim Bah est initiateur du festival Convergence Plateau à Paris et
assure la direction artistique du festival Univers des Mots en Guinée. Il est
aussi membre de la commission des experts de la DRAC Ile-de-France.
Atelier d’écriture avec Hakim Bah dans le cadre du festival Africapitales 2026 Conakry
Le samedi 14 mars 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
sur inscription auprès des bibliothécaires
Public adultes.
Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/
