Africapitales #5 Conakry : Queen Rima + Niariu le 7 mars en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris

QUEEN RIMA

QUEEN RIMA ou « REINE RIMA », est reconnue comme la première femme guinéenne à faire exclusivement du dancehall. Son timbre vocal particulier, ces textes poignant, sa musique rythmée et métissée entre tradition et modernité, son charisme et son énergie sur scène font d’elle une artiste complète.

NIARIU

Niariu est une artiste franco-guinéenne dont la musique Afro R&B s’enracine dans un héritage culturel riche et vivant. À travers une identité sonore singulière, son univers explore l’identité, la résilience et la spiritualité, dans une approche à la fois introspective et engagée. Son dernier projet, Superfly, est un EP produit entre Paris et Conakry, soutenu par Converse. Il aborde des thèmes forts comme l’auto-détermination, la guérison ou la mémoire, et marque une nouvelle étape dans son parcours artistique. Réalisé en collaboration avec les producteurs Bamao Yende (Boukan Records) et Dharil Esso, l’EP réunit également le musicien griot Ousmane Diabaté. Le titre Mi Fala a déjà atteint les 25 000 écoutes sur Spotify, et le morceau Mi Yegitataa a été sélectionné dans les playlists éditoriales « Grown N Sexy » (Apple Music / R&B Contemplatif) et « New Arrivals Africa » (Tidal). Repérée à ses débuts au sein du collectif Boukan Records, puis sur la scène internationale avec le groupe Les Amazones d’Afrique (en tournée mondiale de 2019 à 2020), elle autoproduit en 2022 son premier EP, Story of A Sad Mermaid, avec des collaborations de renom comme Saul Williams et Taphari. À travers ses précédents projets, Niariu a reçu une couverture médiatique internationale notamment sur RFI Pan African Music, BBC, NPR et i-D Magazine. En 2024, elle représente la Guinée en tant qu’artiste invitée à la Station Afrique des Jeux Olympiques de Paris, en première partie de Sékouba Bambino. En 2025, elle est sélectionnée parmi les 20 artistes européennes du Will Smith Emerging Artist Fund. Aujourd’hui, Niariu s’impose comme une figure unique de l’Afro R&B en France. Chantant en français, en anglais et en peul, elle relie les mondes et les générations, transformant la musique en un espace de mémoire culturelle et de joie partagée.

Dans le cadre de la 5ème édition du festival Africapitales organisé par le Lavoir Moderne Parisien, FGO-Barbara invite Queen Rima et Niariu pour un concert exceptionnel le 7 mars.

Le samedi 07 mars 2026

de 19h30 à 23h30

payant

Prévente 15€

Tarif plein 18€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-08T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T19:30:00+02:00_2026-03-07T23:30:00+02:00

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris



