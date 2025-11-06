AFRICLAP FILM FESTIVAL

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-06

C’est l’événement culturel dédié aux cinémas d’Afrique ! Venez partager cette belle aventure cinématographique.

Africlap Film Festival se déroule sur 10 jours et programme en moyenne 45 films dans les salles de cinéma, centres culturels et universités de la ville de Toulouse. La richesse de sa programmation vous offre une sélection de films d’une grande qualité et donne à découvrir des œuvres parfois inédites en France.

Au programme, des projections dans de nombreuses salles, des films captivants venus de tout le continent africain et de sa diaspora, des discussions inspirantes, des remises de prix et des moments de partage inoubliables avec un focus cette année sur les cinémas des pays d’Afrique centrale (Cameroun, Gabon, Congo RDC, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Congo Brazzaville).

Le programme détaillé est à découvrir sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@africlap.fr

English :

The cultural event dedicated to African cinema! Come and share in this cinematic adventure.

German :

Das ist das kulturelle Ereignis, das dem afrikanischen Kino gewidmet ist! Kommen Sie und teilen Sie dieses großartige Kinoabenteuer.

Italiano :

È l’evento culturale dedicato al cinema africano! Venite a condividere questa avventura cinematografica.

Espanol :

Es el acontecimiento cultural dedicado al cine africano Venga y participe en esta aventura cinematográfica.

L’événement AFRICLAP FILM FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE