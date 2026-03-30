Afrik’a Bozouls

Salle des fêtes Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Vibrez au Festival Afrik’a Bozouls ! Danse mandingue, concerts, percussions tout au long du week-end !

programme du samedi

14h 17h danse mandingue AIDA TOURE

19H restitution des cours Afrik’a Bozouls et Ataf

20h CONCERT AVEC LE DUO MANDINGUE

21H CONCERT AVEC LE GROUPE DIAKO

programme du dimanche:

11h 13h Percussions Madou Diakite

14h30 16h30 danse sabar AIDE TOURE

Repas sur place le samedi soir ( Chili con carne Maison) et buvette -> repas + concert 15€ 1€la part de gâteau maison 8 .

Salle des fêtes Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 33 83 28 45

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English :

Experience the Afrik’a Bozouls Festival! Mandingo dance, concerts and percussion all weekend long!

L’événement Afrik’a Bozouls Bozouls a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)