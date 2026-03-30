Afrik’a Bozouls Bozouls
Afrik’a Bozouls Bozouls samedi 4 avril 2026.
Afrik’a Bozouls
Salle des fêtes Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Vibrez au Festival Afrik’a Bozouls ! Danse mandingue, concerts, percussions tout au long du week-end !
programme du samedi
14h 17h danse mandingue AIDA TOURE
19H restitution des cours Afrik’a Bozouls et Ataf
20h CONCERT AVEC LE DUO MANDINGUE
21H CONCERT AVEC LE GROUPE DIAKO
programme du dimanche:
11h 13h Percussions Madou Diakite
14h30 16h30 danse sabar AIDE TOURE
Repas sur place le samedi soir ( Chili con carne Maison) et buvette -> repas + concert 15€ 1€la part de gâteau maison 8 .
Salle des fêtes Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 33 83 28 45
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English :
Experience the Afrik’a Bozouls Festival! Mandingo dance, concerts and percussion all weekend long!
L’événement Afrik’a Bozouls Bozouls a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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