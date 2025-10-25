Afro Bal à La Villette spécial FELABRATION avec live + DJ set à La Petite Halle LA PETITE HALLE Paris

Afro Bal à La Villette spécial FELABRATION avec live + DJ set à La Petite Halle LA PETITE HALLE Paris samedi 25 octobre 2025.

Afro Bal à La Villette spécial FELABRATION avec live + DJ set à La Petite Halle LA PETITE HALLE Paris Samedi 25 octobre, 20h00 8/10€

AFRO BAL A LA VILLETTE le SAMEDI 25 OCTOBRE avec une édition spécial FELABRATION en hommage au roi de l’afrobeat Fela Kuti avec live afro et DJ Set tropical vibes !

★ ★ ★ ★ AFRO BAL spécial FELABRATION ★ ★ ★ ★ ★

SOIREE AFRO & TROPICAL LIVE & DJ A LA PETITE HALLE

#villette #tropical #world #afro #afrobeat #fela #caraïbes

⌖ 25 OCT. ⌖ Lives & DJs ⌖ La Petite Halle (Paris 19)⌖

La Petite Halle – 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris

::::::::::::::: Live :::::::::::::::

BABATI MUSIC & LA TEAM AFROBEAT

(Afrobeat & Afro Groove)

spécial guests :

BLÊKÊTÊ EXPRESS

LEO & FRIENDS from OGA

:::::::: DJ set warm up & after-show ::::::::

DJ CUCURUCHO (Afro/Caraïbes/Latino)

GROOVALIZACION DJs (Tropical mix)

️ BILLETTERIE : [https://shotgun.live/events/villette-fela-25oct](https://shotgun.live/events/villette-fela-25oct)

GRATUIT AV. 21H

PREVENTE : 8€ + frais

SUR PLACE : 10€

AFRO BAL A LA VILLETTE le SAMEDI 25 OCTOBRE avec une édition spécial FELABRATION en hommage au roi de l’afrobeat Fela Kuti avec live afro et DJ Set tropical vibes !

Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique Latine ! ☀️

RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set dans la superbe salle de la PETITE HALLE au Parc de La Villette !

A bailar todos avec cette belle soirée en entrée libre avant 21h ! ✨

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LINE UP

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⊝ LIVE BAND ⊝

★ BABATI MUSIC (Vaudou Love / Afrobeat / Bénin) ★

Chanteur, danseur et surtout percussionniste, Baba Thibus est né à Cotonou au Bénin. Passionné par les rites vaudous, ses créations musicales en chant et percussions sont directement inspirées des rythmes traditionnels béninois. Il utilise avec bonheur les percussions traditionnelles et les modernes. Tout au long de sa vie il a été bercé par les rythmes vaudou. Son père célèbre bassiste et fondateur du tout puissant Poly-rythmo de Cotonou l’a tout naturellement inspiré dans sa culture musicale. Parisien depuis plusieurs années, c‘est avec la rencontre des jeunes jazzmen qu’il va faire le lien entre le jazz, le highlife et la tradition vaudou. Définitivement adepte de l’Afrobeat, BaBa Thibus va partager la scène avec un certain nombre de musicien de Fela Kuti dont le père du beat, feu Tony Allen, feu Oghéne Kologbo, Kiala Nzavotunga, Chief Udoh Essiet, Orlondo Julius, parmi d’autres. Du pure afro love pour inflamer le dance-floor de la Paris Black Night !

► [https://www.facebook.com/Babatï-Music-107746211773732/](https://www.facebook.com/Babatï-Music-107746211773732/)

► [https://www.instagram.com/babati_music_/](https://www.instagram.com/babati_music_/)

spécial guests :

★ BLÊKÊTÊ EXPRESS ★

Lionel & Comlan de Blekete.Express – Le rythme en héritage

Quand le gankéké sonne, que les claves marquent le temps et que le chékéré fait danser l’air… c’est que Lionel et Comlan sont là.

Portés par la flamme de Blekete.Express, ils vous embarquent dans un voyage sonore entre le Togo, le Bénin et la petite halle de la villette .

Gankéké (cloche battement sacré des anciens)

Chékéré : souffle vivant, rythme qui secoue le cœur

Avec eux, la tradition devient vibration moderne, le son devient message, et la scène devient espace sacré.

► [https://www.instagram.com/blekete.express/](https://www.instagram.com/blekete.express/)

► [https://www.facebook.com/Blekete.express/](https://www.facebook.com/Blekete.express/)

★ LEO & FRIENDS from OGA ★

Léo a démarré l’afrobeat à Lagos dans le groupe Bita Kola, fondé par l’ancien saxophoniste des Egypt 80 Showboy. Il joue depuis 2018 dans le groupe d’afrobeat parisien OGA.

► [https://www.instagram.com/oga_original](https://www.instagram.com/oga_original)

► [https://www.facebook.com/ogaoriginal](https://www.facebook.com/ogaoriginal)

⊝ DJ SET AFRO & TROPICAL VIBES ⊝

★ DJ CUCURUCHO (Afro/Caraïbes/Tropical) ★

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

► [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

► [http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias](http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias)

► [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)

★ GROOVALIZACION DJs (Tropical mix) ★

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

► [https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio](https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio)

► [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)

► [https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio](https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio)

► [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFOS PRATIQUES

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

SAM. 25 OCT. 20H-2H

La Petite Halle

211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris

Ⓜ️ Porte de Pantin (L5)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T23:59:00.000+02:00

1

https://shotgun.live/events/villette-fela-25oct

LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris