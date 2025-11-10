Afro Heaven ~ Afro & Tropical Vibes Party à La Bellevilloise ! La Bellevilloise Paris Lundi 10 novembre, 23h00 5/10/15€

AFRO HEAVEN, la soirée Afro vibes de La Bellevilloise (Paris 20) revient CE LUNDI 10 NOVEMBRE (veille jour férié) de 23h jusqu’à l’aube avec un event de fuegoooo !! ☀️

▼▲▼▲ AFRO HEAVEN A LA BELLEVILLOISE ▲▼▲▼

◭◭◭◭◭◭◭ AFRO & TROPICAL VIBES PARTY ◭◭◭◭◭◭◭

#afrohits #dancehall #urbantropical #afrobeats #bailefunk

#caribbean #shatta #afroelectro #afrolatino #reggaeton

10 NOV. (vjf) ▦ 23H-6H ▦ LA BELLEVILLOISE ▦ Free/5/10/15€

RDV au spot plus caliente de Ménilmontant avec ces 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités AFRO & TROPICAL des afrobeats, l’afro-électro, shatta ou dancehall dans la salle 1 aux sons urban tropical, latino, reggaeton, baile funk brazil, caribbean, shatta/dancehall ou afro-pop dans la salle 2 ! ✨

LA BELLEVILLOISE, 19-21 rue Boyer – Paris 20

LUN. 10 NOV (vjf) ▦ 23H-6H ▦ CLUB & FORUM

BILLETTERIE :

10€ prevente all night (+ frais de gestion)

Free Pass av. minuit (places limitées)‼️

► [https://shotgun.live/events/afro-heaven-10-11-25](https://shotgun.live/events/afro-heaven-10-11-25)

Sur place :

5€ av. minuit et 15€ après

▲▼ CLUB & FORUM ~ 2 ESPACES ~ 2 AMBIANCES ▲▼

◭◭◭ SALLE 1 : SCENE AFRO-HEAVEN ◭◭◭

△△ AFROBEATS / URBAN CARIBBEAN / AMAPIANO / BATIDA / SHATTA / BOUYON △△

★ DJ SPARK ★

D’origine Caribéenne, Spark sait allier énergie et diversité dans sa musique aussi bien sur les classics que sur des bangers. Cet habitué des lieux touristiques et corporate s’adresse tant au Monde qu’aux communautés dans un grand crossover de rythmiques et de basses afrocentriques. Ses sessions organiques voyagent dans les genres et les époques avec fluidité pour le plus grand plaisir de vos oreilles.

► [https://www.instagram.com/spark972](https://www.instagram.com/spark972)

► [https://soundcloud.com/djspark972/fdlm2024](https://soundcloud.com/djspark972/fdlm2024)

► [https://soundcloud.com/djspark972/dynamic-mango](https://soundcloud.com/djspark972/dynamic-mango)

► [https://www.mixcloud.com/djspark972/](https://www.mixcloud.com/djspark972/)

★ DJ CUCURUCHO ★

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

► [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

► [http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias](http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias)

► [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)

★ DJ SKOR16 ★

SKOR16, passionné de musique depuis son enfance, est bercé par les sonorités mondiales. Il fait ses premier pas dans la production musicale à Londres, enrichissant son univers sonore. Posant ses valises quelques temps à Nouméa, il développe son collectif OLDIFRIKA et sort un album fusion reggaeton & dancehall !

Désormais installé à Paris, Skor16 distille de club en club ses sets dont il a le secret, vibrant et fusionnant tous les styles…

► [https://www.instagram.com/dj_skor16/](https://www.instagram.com/dj_skor16/)

► [https://www.youtube.com/@djskor1617](https://www.youtube.com/@djskor1617)

► [https://www.tiktok.com/@djskor16](https://www.tiktok.com/@djskor16)

► [https://open.spotify.com/show/634c6UmkROaJ5FF4ZPM6EL](https://open.spotify.com/show/634c6UmkROaJ5FF4ZPM6EL)

◭◭◭ SALLE 2 : SCENE BELLEVILLE IN DA TROPICS ◭◭◭

△ REGGAETON / BAILE FUNK / LATINO / CARIBBEAN / AFRO △

★ DAVIBE & MIXITY BY GROOVALIZACION DJs ★

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

► [https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/](https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/)

► [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)

► [https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio](https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio)

► [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)

★ DR TRAORE ★

Docteur Traoré est le magicien de la black music et des sonorités tropicales à Paris. Il est obsédé par la recherche musicale, que ce soit des trésors oubliés ou des classiques ! Ses sets proposent un voyage entre les sonorités classiques américaines et ses racines afro, latines et caribéennes pour explorer les genres tels que l’afro-beat, le latin-funk, la house américaine, la disco-antillaise, la Motown music, la soul brésilienne ou encore le tropical jazz dance… A travers le funk et ses ramifications infinies, Docteur Traoré vous fera découvrir les diverses influences de son groove hypnotique… À Paris il a mixé au Cabaret Sauvage, Batofar, Djoon, Wanderlust, Bellevilloise, Nouveau Casino, Petit Bain, Café A, Sir Winston, Hotel Particulier…

► [https://about.me/docteurtraore](https://about.me/docteurtraore)

► [https://www.mixcloud.com/docteurtraore](https://www.mixcloud.com/docteurtraore)

▲▼▲▼▲▼▲ PARTENAIRES ▲▼▲▼▲▼▲

▲▼▲ INFOS PRATIQUES ▲▼▲

LA BELLEVILLOISE

19-21 rue Boyer – Paris 20

Ⓜ️ Ménilmontant & Gambetta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-10T23:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-10T23:59:00.000+01:00

1

https://shotgun.live/events/afro-heaven-10-11-25

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer – Paris 20 Quartier du Père-Lachaise Paris 75020 Paris