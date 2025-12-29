Afro Heaven ~ Afro & Tropical Vibes Party à La Bellevilloise ! La Bellevilloise Paris Vendredi 2 janvier 2026, 23h00 5/10/15€

AFRO HEAVEN, la soirée Afro vibes de La Bellevilloise (Paris 20), revient le premier weekend de l’année et vous donne rdv le VENDREDI 2 JANVIER 2026 de 23h jusqu’à l’aube avec un event de fuegoooo !!

Fiesta très caliente au spot plus hot de Ménilmontant avec ces 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités AFRO & TROPICAL des afrobeats, l’afro-électro, shatta ou dancehall dans la salle 1 aux sons urban tropical, latino, reggaeton, baile funk brazil, caribbean, shatta/dancehall ou afro-pop dans la salle 2 ! ✨

▲▼▲ AFRO HEAVEN A LA BELLEVILLOISE ▲▼▲

◭◭◭◭◭ AFRO & TROPICAL VIBES PARTY ◭◭◭◭◭◭

#afrohits #dancehall #urbantropical #afrobeats #baile

#caribbean #shatta #afroelectro #latino #reggaeton

LA BELLEVILLOISE, 19-21 rue Boyer – Paris 20

VEND. 2 JAN. ▦ 23H-6H ▦ CLUB & FORUM

BILLETTERIE :

10€ prevente all night (+ frais de gestion)

Free Pass av. minuit (places limitées) ‼️

► [https://shotgun.live/events/afro-heaven-12](https://shotgun.live/events/afro-heaven-12)

Sur place :

5€ av. minuit et 15€ après

▼ CLUB & FORUM ▲

2 ESPACES ~ 2 AMBIANCES

◭ SALLE 1 : SCENE AFRO-HEAVEN ◭

△AFROBEATS / URBAN CARIBBEAN / AMAPIANO

BATIDA / SHATTA / BOUYON △

★ DJ SPARK ★

★ DJ CUCURUCHO ★

★GHOST NEBULA ★

◭ SALLE 2 : SCENE BELLEVILLE IN DA TROPICS ◭

△ REGGAETON / BAILE FUNK / LATINO

CARIBBEAN / AFRO / ZOUK/KOMPA △

★ DAVIBE & MIXITY ★

by GROOVALIZACION DJs

★ DR TRAORE ★

▲▼▲ INFOS PRATIQUES ▲▼▲

LA BELLEVILLOISE

19-21 rue Boyer – Paris 20

Ⓜ️ Ménilmontant & Gambetta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-02T23:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-02T23:59:00.000+01:00

https://shotgun.live/events/afro-heaven-12

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer – Paris 20 Quartier du Père-Lachaise Paris 75020 Paris



