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AFRO HEAVEN – Afro & Tropical vibes Party ! La Bellevilloise Paris

vendredi 18 septembre 2026 · La Bellevilloise · Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
La Bellevilloise
Adresse
19-21 rue Boyer - Paris 20
Ville
Paris

AFRO HEAVEN – Afro & Tropical vibes Party ! La Bellevilloise Paris Vendredi 18 septembre, 23h00

AFRO HEAVEN, la soirée Afro vibes de La Bellevilloise (Paris 20) revient ce vendredi 18 septembre de 23h jusqu’à l’aube avec un event de fuegoooo !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T23:59:00.000+02:00

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La Bellevilloise 19-21 rue Boyer – Paris 20 Paris


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