AFRO MARKET Montpellier

AFRO MARKET Montpellier samedi 11 octobre 2025.

AFRO MARKET

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

L’Afro Market pose ses valises à la halle tropisme dans le cadre de la biennale Euro Africa du samedi 11 au Dimanche 12 Octobre 2025 ! Une explosion de culture, de couleurs, de saveurs et de créativité.

Venez découvrir et partager L’Afrique sous toutes ses facettes des trésors artisanaux, des savoir faire authentiques, des créations originales, chargées d’histoire vous attendent.

Entre tradition et modernité, une invitation au voyage et au partage, un village artisanal vivant et atypique rythmée par des performances live et des animations variées pour petits et grands (Ateliers créatifs, défilé de mode, danse, musique, percussions, contes aux couleurs de l’Afrique et de sa diaspora, …)

SOULFIRE MUSIC, label associatif oeuvrant dans l’entreprenariat culturel afro caribéen depuis 2005 sur le territoire del’Hérault en partenariat avec la Halle Tropisme, est ravis de vous accueillir pour une expérience inoubliable, 3 jours remplient de joie et de bonne humeur ! Une sélection unique et éclectique de créateurs, artisans, stylistes et acteurs du monde afro caribéen, plus d’une vingtaine exposants dans des secteurs diverses mode, accessoires, bijoux, produits naturels, cosmétique, coiffure, esthétique, cuisine, peinture, littérature, déco, sculpture, …pour vous !

Nous croyons que la diversité enrichit notre expérience, et c’est ensemble que nous célébrons l’héritage culturel de l’Afrique, sa renaissance et son futur, et les ponts qui nous unissent les uns aux autres. .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@tropisme.coop

English :

The Afro Market will be at the halle tropisme as part of the Euro Africa biennial from Saturday, October 11 to Sunday, October 12, 2025! An explosion of culture, colors, flavors and creativity.

Come and discover and share Africa in all its facets: craft treasures, authentic know-how, original creations steeped in history await you.

German :

Der Afro Market wird im Rahmen der Euro Africa Biennale von Samstag, dem 11. bis Sonntag, dem 12. Oktober 2025 in der Tropenhalle seine Koffer packen! Eine Explosion der Kultur, der Farben, der Geschmäcker und der Kreativität.

Entdecken und teilen Sie Afrika in all seinen Facetten: Handwerkliche Schätze, authentisches Know-how, originelle und geschichtsträchtige Kreationen warten auf Sie.

Italiano :

Da sabato 11 a domenica 12 ottobre 2025, nell’ambito della biennale Euro Africa, il Mercato Afro arriva nella sala Tropisme! Un’esplosione di cultura, colore, sapore e creatività.

Venite a scoprire e condividere l’Africa in tutte le sue sfaccettature: vi aspettano tesori artigianali, know-how autentico e creazioni originali intrise di storia.

Espanol :

El Afro Market llega a la sala tropisme en el marco de la bienal Euroáfrica, del sábado 11 al domingo 12 de octubre de 2025 Una explosión de cultura, color, sabor y creatividad.

Venga a descubrir y compartir África en todas sus facetas: le esperan tesoros artesanales, auténticos conocimientos técnicos y creaciones originales cargadas de historia.

