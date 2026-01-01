AFRO SOCIAL CLUB LE TAQUIN Toulouse

AFRO SOCIAL CLUB

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’Afro Social Club, est un groupe instrumental indépendant, associant des polyrythmies complexes et hypnotiques à des lignes mélodiques puissantes.

L’Afrobeat est le noyau de ce répertoire de composition, mais le groupe explore également d’autres influences, comme le Highlife, la musique éthiopienne ou le Trip Hop. 7 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Afro Social Club is an independent instrumental group, combining complex, hypnotic polyrhythms with powerful melodic lines.

L’événement AFRO SOCIAL CLUB Toulouse a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE