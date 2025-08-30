Afro Summer – Festival Plein air Hippodrome du Petit Port Nantes

Afro Summer – Festival Plein air Hippodrome du Petit Port Nantes samedi 30 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-30 12:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Afro Summer, le tout premier festival de musique Afrobeats dans la région nantaise et plus largement dans l’Ouest de la France. Afro Summer se tiendra le samedi 30 août 2025, soit le dernier samedi des vacances d’été, un moment parfait pour prolonger l’ambiance estivale avant la reprise du travail ou de l’école. L’événement est gratuit et se déroule en plein air, de 12h à 21h dans le cadre verdoyant du parc de l’hippodrome de Nantes, le parc du Petit Port. Au programme :- DJ sets Afrobeats, Amapiano, Shatta, Bouyon , Afrohouse .- Restauration et boissons sur place Afro Summer est bien plus qu’un simple événement musical : c’est une célébration de la jeunesse , une vitrine pour les cultures et tendance musicale qui font vibrer les nouvelles générations.

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/