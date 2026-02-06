AFRO TIME #9 SING SING Toulouse

AFRO TIME #9

SING SING
90 Chemin de la Flambère
Toulouse
Haute-Garonne

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-01

2026-02-27

Le plus grand festival des danses afro-urbaines et traditionnelles du Sud de la France est de retour à Toulouse !

Pendant trois jours, le festival propose une immersion totale au cœur des cultures africaines et afro-diasporiques, à travers la danse, la transmission et la rencontre humaine.

Il réunit 18 intervenants internationaux, figures pionnières et créateurs de styles, autour de 11 workshops allant du Ndombolo au Coupé-Décalé, en passant par l’Afro Fusion, l’Afro House, le Bikutsi ou encore les danses traditionnelles de Côte d’Ivoire. Des shows inédits “Édition Héritage”, spécialement créés pour l’événement, célèbrent la transmission entre générations. La programmation est complétée par des battles, un concours chorégraphique, une conférence sur la transmission culturelle, ainsi qu’un marché culturel et des ateliers ouverts à tous, faisant d’Afro Time une expérience artistique, pédagogique et festive.

English :

The biggest festival of Afro-Urban and traditional dances in the South of France is back in Toulouse!

